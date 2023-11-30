المجلس العسكري في بورما يتهم "خبراء أجانب" بمهاجمة الجيش‎

اتهم رئيس المجلس العسكري في بورما الأربعاء، "خبراء أجانب" بمساعدة تحالف قوات الأقليات العرقية في هجومها الواسع على الجيش على طول الحدود الشمالية مع الصين.

واندلعت المعارك في ولاية شان الشمالية في بورما بعدما شن تحالف مسلح من 3 مجموعات من الأقليات العرقية هجمات مفاجئة على مواقع الجيش في تشرين الأول/أكتوبر.

وسيطر التحالف على عشرات المواقع العسكرية وبلدة استراتيجية للتجارة مع الصين، في ما وصفه محللون بأنه أكبر تحد عسكري يواجه المجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة عام 2021.

وقال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ في بيان، إن "خبراء أجانب بالطائرات المسيّرة" شاركوا في الهجمات على مواقع عسكرية الشهر الماضي في ولاية شان.