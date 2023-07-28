الرئيس الصيني يلتقي نظيريه الموريتاني والبوروندي في تشنغدو

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، أن الصين تعتزم تعزيز التعاون العملي مع أفريقيا والدول العربية، وفقًا لما قاله الرئيس شي جين بينغ، خلال لقاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في مدينة تشنغدو في جنوب شرق البلاد.