لعامين.. الصين تمدّد آجال قرض لباكستان بقيمة 2,4 مليار دولار

وقبل موافقة الصندوق، يوم الأربعاء الماضي، تلقت باكستان في الأيام الأخيرة ودائع بقيمة 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت احتياطيات باكستان من العملات الصعبة إلى 8,7 مليار دولار، أي ضعف ما كانت عليه الأسبوع الماضي، ودفع التمديد مؤشر بورصة باكستان إلى أعلى مستوى له في 20 شهرا.

وقال الخبير المالي في مركز "توبلاين سكيوريتيز" صني كومار، إن أنباء تمديد آجال القرض عزّزت المنحى الإيجابي الذي سلكته الأمور بعد خطوة صندوق النقد، لكنه نبّه إلى أن "الطريق إلى التعافي الاقتصادي الكامل لا يزال طويلا".