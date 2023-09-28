رغم مرور 20 عامًا على الغزو.. ضحايا سجن "أبو غريب" لم يتم تعويضهم

تزامنًا مع مرور عشرين عامًا على الغزو الأمريكي للعراق، توالت التقارير الحقوقية التي تنتقد تجاهل الولايات المتحدة لحقوق المعتقلين الذين تعرّضوا لانتهاكات في سجن أبو غريب.

صحيفة "الغارديان" البريطانية ذكرت، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء الماضي، أنه بالرغم من مرور عشرين عامًا على غزو العراق، فإنه لم يتم تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب على أيدي القوات الأمريكية بعد.

وبحسب تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد احتجزت الولايات المتحدة آلاف الرجال والنساء والأطفال في سجن أبو غريب، وقُدر أن ما بين 70 و 90% من المعتقلين، في عام 2003، تم اعتقالهم عن طريق الخطأ.