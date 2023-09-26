"هيومن رايتس": أمريكا تواصل تجاهل حقوق ضحايا سجن أبو غريب

وأضافت ياغر: "أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنهم يفضلون وضع التعذيب خلفهم، لكن الآثار الطويلة الأمد للتعذيب لا تزال واقعا يوميا للعديد من العراقيين وعائلاتهم".

وطالبت ياغر الولايات المتحدة بـ"تقديم التعويضات والاعتراف والاعتذارات الرسمية إلى الناجين من الانتهاكات وعائلاتهم".

واكتسب السجن، الواقع على مشارف بغداد الغربية، سمعة سيئة على مستوى العالم، بعد أن صور حرس السجن من الأمريكيين أنفسهم وهم يعذبون سجناء عراقيين ويمتهنونهم جنسيا، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

أحد المعتقلين السابقين في سجن أبو غريب، ويدعى طالب المجلي، قال في مقابلة مع المنظمة إنه "كان أحد الرجال الذين ظهروا في صورة من أبو غريب انتشرت على نطاق واسع، وتُظهر مجموعة من السجناء عراة وفوق رؤوسهم أكياس وهم مكدسون فوق بعضهم البعض في هرم بشري، بينما يبتسم جنديان أمريكيان".