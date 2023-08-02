تقرير: الجمهوريون الأمريكيون يحوّلون المكسيك إلى "عدو"

في الوقت الذي يتصدر فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفضيلات الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، لعام 2024، حذّر الكاتب جيرمان لوبيز في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" من أن مرشحي الحزب الجمهوري سيحوّلون المكسيك إلى عدو.

كما لم يكتفِ المسؤولون والناخبون الجمهوريون بانتقادهم للمكسيك، بل عبّروا أيضًا عن عداء صريح ضد جارِ الولايات المتحدة في الجنوب، وفق صحيفة "El Periodico De Mexico" المكسيكية.

وحذّر "لوبيز" من أن العديد من المتنافسين دعوا إلى قصف المكسيك، أو إرسال قوات أمريكية لوقف الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأشار إلى أن ترامب سأل خلال رئاسته مسؤولي الدفاع عن إمكانية مهاجمة مقار المخدرات في المكسيك بالصواريخ، وفق مسؤولين سابقين في إدارته.

وترامب ليس الوحيد، فحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، هو الآخر دعا إلى استخدام القوة المميتة، وفرض حصار بحري على الموانئ المكسيكية لوقف مهربي المخدرات.

كما دعم مرشحون آخرون، مثل تيم سكوت، ونيكي هالي، استخدام الجيش ضد عصابات المخدرات في المكسيك، وقالت هالي، في آذار/ مارس الماضي، موجهة حديثها للرئيس الأمريكي جو بايدن: "هل تعرف ما تقوله للرئيس المكسيكي؟. إما أن تفعل ذلك أو نفعله، لكننا لن ندع كل هذه الفوضى تستمر".

ويشير "لوبيز" إلى أنه مع تقدم الحملة يمكن أن يزداد الخطاب المناهض للمكسيك.