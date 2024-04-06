سونكو يعلن تشكيل الحكومة السنغالية الجديدة

قال رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو، اليوم الجمعة، في خطاب أذاعه التلفزيون من القصر الرئاسي، إنه تم تعيين حكومة جديدة.

وبحسب وكالة رويترز، تتألف الحكومة من 25 وزيرا وخمسة وزراء دولة، ووافق الرئيس المنتخب حديثا باسيرو ديوماي فاي على التشكيل الوزاري.

وأعلن الرئيس السنغالي المنتخب باسيرو ديوماي فاي، مساء الثلاثاء، تعيين المعارض سونكو رئيسًا للوزراء.

ومنذ عام 2021، تعرض عثمان سونكو للعديد من القضايا التي طالما ندد بها باعتبارها مؤامرات دبرتها السلطة لإقصائه من السباق الانتخابي.