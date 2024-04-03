تعيين عثمان سونكو رئيسا للوزراء في السنغال

أعلن الرئيس السنغالي المنتخب باسيرو ديوماي فاي تعيين الوجه السياسي المعارض عثمان سونكو رئيسًا للوزراء، ويمثل سونكو طرفا بارزا في بلوغ ديوماي فاي سدة الحكم.

وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية عمر سامبا في بيان مقتضب نقله التلفزيون الحكومي مساء أمس الثلاثاء إنه "تم تعيين السيد عثمان سونكو رئيسا للوزراء".

وعلّق عثمان سونكو، 49 عاماً، الذي اقترح ترشيح باسيرو ديوماي فاي للانتخابات الرئاسية بعد إبطال ترشيحه قائلا: "أقدّر أهمية الثقة التي وضعها الرئيس فاي في شخصي"، مُعلنا تشكيل حكومة جديدة "خلال الساعات المقبلة".

تسلم السلطة

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء أدى الرئيس الجديد باسيرو ديوماي فاي، 44 عاما، اليمين الدستورية أمام المسؤولين السنغاليين وعدد من رؤساء الدول والزعماء الأفارقة في مركز المعارض في مدينة ديامنياديو الجديدة بالقرب من داكار.

وعاد الرئيس الجديد بعد ذلك إلى العاصمة، وتولت فرق الحرس الرئاسي فتح الطريق أمام موكبه من السيارات بين المئات من سكان داكار الذين جاؤوا لتحيته على طول الطرق المؤدية إلى بوابات القصر الرئاسي.

وهناك، سلمه سلفه ماكي سال، بعد تحيات قصيرة وودية، مفتاح الرئاسة بشكل رمزي، وأصبح باسيرو ديوماي فاي، الذي لم يُنتخب من قبل، أصغر رئيس للدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ الاستقلال في عام 1960، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إطلاق سراحه من السجن، وفق ما ذكرت مجلة "جون أفريك" في تقرير لها.