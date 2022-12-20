بوريل: اتفقت مع عبداللهيان على إبقاء الاتصالات مفتوحة لإحياء الاتفاق النووي

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت في وقت سابق عن وصول حسين أمير عبداللهيان إلى الأردن للمشاركة في قمة العراق، بمشاركة عربية ودولية.

وأضافت الخارجية، في بيان، أن عبداللهيان التقى بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش القمة، مشيرة إلى أنه "حضر هذا الاجتماع كبير مفاوضي إيران علي باقري كني ومنسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا".

ونقل البيان أن عبداللهيان أبدى استعداد إيران لاختتام مفاوضات فيينا على أساس مسودة المفاوضات التي جاءت نتيجة أشهر من المفاوضات الجادة والمكثفة.

ونصح عبداللهيان الأطراف الأخرى باتخاذ قرارات سياسية والعمل على اعتماد مقاربة بناءة وواقعية، واتخاذ ما يلزم لإعلان الاتفاق".