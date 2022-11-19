إيران تعلق على الاتصال بين عبد اللهيان وبلينكن عشية حريق "إيفين"

نفى مصدر في الخارجية الإيرانية، إجراء أي اتصال مباشر بين وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن معتقلين أمريكيين داخل سجن إيفين ليلة نشوب حريق بداخله، في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن المصدر قوله: "عقب احتراق سجن إيفين الذي يضم معتقلين أمريكيين لم يحدث أي اتصال مباشر بين بلينكين وأمير عبد اللهيان، وإنما كانت هناك رسالة نقلها وزير خارجية دولة بالمنطقة ليلة الحريق".

وكان عضو البرلمان الإيراني النائب الأصولي جواد نيك بين، أفاد في وقت سابق بأن "بلينكن اتصل بوزير الخارجية الإيراني عقب احتراق سجن إيفين شمال طهران.

ونقل المسؤول قول عبد اللهيان في اجتماع مغلق: "دخلت للمنزل بالليلة التي اشتعلت فيها النيران في سجن إيفين، فاتصل بي وزير الخارجية الأمريكي، فقلت له إن المعتقلين الأمريكيين الأربعة لم يحدث لهم أي شيء أثناء حريق.. بلينكن كان على علم بحرق سجن إيفين فهم الأمريكيون من قاموا بإحراقه".

وتعرض سجن إيفين الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة لحريق في 15 أكتوبر الماضي، بعد حصول مواجهات بين المعتقلين وقوات الأمن، وقالت السلطات القضائية إن الحريق مفتعل، وأسفر عن مقتل ثمانية من السجناء وجرح 60 شخصاً.