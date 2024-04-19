بعد دوي انفجارات أصفهان.. "فلاي دبي" تعلن إلغاء رحلاتها إلى طهران

أعلنت شركة "فلاي دبي" في بيان نقلته رويترز، إلغاء رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الجمعة وأعادت الرحلة إف.زد 1929 بسبب إغلاق المطار، إثر هجوم نُسب لإسرائيل على مدينة أصفهان.

ووفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية فقد جرى إلغاء الرحلات الجوية الدولية إلى مطار الإمام الخميني الدولي في إيران حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بعد تقارير عن انفجارات في مناطق أخرى من البلاد.