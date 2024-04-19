بعد دوي انفجارات أصفهان.. "فلاي دبي" تعلن إلغاء رحلاتها إلى طهران
أعلنت شركة "فلاي دبي" في بيان نقلته رويترز، إلغاء رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الجمعة وأعادت الرحلة إف.زد 1929 بسبب إغلاق المطار، إثر هجوم نُسب لإسرائيل على مدينة أصفهان.
ووفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية فقد جرى إلغاء الرحلات الجوية الدولية إلى مطار الإمام الخميني الدولي في إيران حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بعد تقارير عن انفجارات في مناطق أخرى من البلاد.
وكانت قناة "ABC" قد نقلت مساء الخميس عن مسؤول أمريكي كبير قوله "إن إسرائيل شنت ضربة ضد إيران ردا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا التصريح في وقت أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر الجمعة بوجود تقارير عن "انفجارات مدوية" سمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أن أسبابها مجهولة. وسبق لإسرائيل أن أعلنت نيتها الرد على هجوم إيران ضد أراضيها.