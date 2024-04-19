انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن وقوع انفجارات متزامنة اليوم الجمعة في كل من إيران وسوريا والعراق.

وذكرت وسائل إعلام عراقية وإيرانية أن دوي انفجارات سمعت في محافظة بابل جنوب العراق، لم تعرف أسبابها ووقعت في ناحية الإمام بالمحافظة.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن دوي انفجارات سُمعت قرب مطار مدينة أصفهان بوسط البلاد، إلا أن السبب غير معروف.

وأضافت الوكالة شبه الرسمية: "سبب هذه الأصوات لا يزال غير معروف، والتحقيقات مستمرة للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث".

وأشار موقع إيران إنترناشونال أيضا إلى أن تقارير إعلامية أفادت بسماع عدة انفجارات في أصفهان وسط إيران، وأكدت وقوع الضربة شبكة ABC الأمريكية، إذ قالت إن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في إيران دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام سورية أن الطيران الإسرائيلي استهدف مطار الثعلة في السويداء جنوب البلاد.