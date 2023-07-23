لوكاشينكو يضع بوتين في صورة تجمع القوات البولندية على حدود بلاده

وتابع "الكثير من المرتزقة متورطون بالفعل، مع الكثير من الاحتياطيات الإستراتيجية الرئيسة، وهذا يشير إلى أن هذه السياسة الطائشة المتمثلة في إلقاء أشخاص غير مستعدين ومرتزقة في الجحيم لن تؤدي إلى أي شيء".



وأضاف لوكاشينكو أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الهحوم المضاد في 4 يونيو بلغت 26 ألف قتيل فيما رد بوتين "هناك المزيد المزيد بالفعل".

وأشار لوكاشينكو إلى أن "نقل الأراضي الأوكرانية إلى بولندا غير مقبول"، مضيفا إنه "إذا طلب غرب أوكرانيا المساعدة فسنقدمها".

وأضاف: "هناك الآن الكثير من الحديث عن دخول أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من أجل تمزيق الجزء الغربي من أوكرانيا".

وأشار بوتين إلى أن "المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يتكبدون خسائر كبيرة بسبب غبائهم" على حد تعبيره.

وقال بوتين: "إن عامة الناس في البلدان التي ترسل حكوماتها مواطنيها إلى أوكرانيا يجب أن يكونوا على دراية بما يحدث، وستقدم روسيا معلومات عنه".

ويأتي اللقاء في ظل تصاعد حدة المعارك بين موسكو وكييف، وتوجيه ضربات متبادلة استهدفت مناطق حيوية من بينها جسر القرم وميناء أوديسا.