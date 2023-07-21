لقاء وشيك بين بوتين ونظيره البيلاروسي في موسكو

أعلن الكرملين اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم الأحد المقبل في العاصمة الروسية موسكو، لبحث عدة قضايا ثنائية.

وقال الكرملين في بيان:"سيلتقي الرئيس بوتين، مع لوكاشينكو، الذي سيقوم بزيارة عمل لروسيا، حيث سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية البيلاروسية ضمن الشراكة الإستراتيجية والتحالف والتكامل بين روسيا الإتحادية وبيلاروسيا".