الهند.. 25 ألف ضربة شمس وعشرات الوفيات بسبب موجة الحر

سجلت الهند ما يقرب من 25 ألف حالة إصابة بضربات شمس، وفقد 56 شخصاً حياتهم بعد عدة أيام من موجات الحر في مختلف أنحاء البلاد، حسب صحيفة "ستريتس تايمز".

وكان شهر مايو/أيار الأسوأ بالنسبة للمنطقة؛ إذ وصلت درجات الحرارة في العاصمة دلهي وولاية راجاستان القريبة إلى 50 درجة مئوية.

وفي المقابل، تأثرت أجزاء من شرقي الهند بإعصار رمال، فيما تسببت الأمطار الغزيرة في ولاية آسام بشمال شرقي البلاد بمقتل 14 شخصا منذ 28 مايو/ أيار.