الهند.. الحر يودي بحياة 33 موظفًا بمراكز الاقتراع

قضى 33 موظفًا على الأقل في مراكز اقتراع بسبب القيظ السبت، في اليوم الأخير من الانتخابات العامة في الهند، وذلك في ولاية أوتار براديش الشمالية وحدها، وفق مسؤول انتخابي، فيما تشهد مناطق في الهند موجات حر غير معهودة.

وقال نافديب رينوا، مسؤول الانتخابات في ولاية أوتار براديش، للصحافيين الأحد "سيتم دفع تعويض مالي قدره 1,5 مليون روبية (18 ألف دولار) لأسر المتوفين".

سجلت حالات وفاة عدة بسبب موجات قيظ في الهند حيث تجاوزت الحرارة 45 درجة، لكن وفاة هذا العدد من الموظفين في يوم واحد مرتفع للغاية.