جمهوريون يحذّرون من "كابوس" عند الحدود الأمريكية المكسيكية

حذّر جمهوريون الأربعاء من "فوضى" و"كابوس" عند الحدود الأمريكية المكسيكية الأسبوع المقبل مع رفع الحكومة قيوداً مفروضة لاحتواء كوفيد-19 أتاح تطبيقها منع دخول غالبية المهاجرين في السنوات الثلاث الماضية.

وقال السيناتور ليندسي غراهام، إن "يوم الحادي عشر من أيار/مايو سيكون كابوساً للشعب الأمريكي، خصوصاً لأبناء نيو مكسيكو وتكساس".

وأضاف أن "ما سيحصل هو أن إدارة بايدن ستوقف استخدام السلطة الممنوحة بموجب تدبير +تايتل+ (تايتل 42) لطرد" المهاجرين غير النظاميين.