أكثر من 37 قتيلا في حريق مركز للمهاجرين قرب الحدود المكسيكية الأمريكية
قالت ولاية تشيهواهوا في بيان، في وقت مبكر الثلاثاء، إن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مركز للهجرة في مدينة سيوداد خواريز الحدودية شمال المكسيك، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وقالت السلطات إن الحريق الذي شب في مكتب المعهد الوطني للهجرة وقع بعد أن التقطوا نحو 71 مهاجرا من شوارع المدينة.
ولم تعلن السلطات عن سبب الحريق أو جنسيات الضحايا.
وشاهد مراسل لوكالة "فرانس برس"، فرق الإطفاء والإسعاف تضع جثثا عدة وقد لفت ببطانيات في مرآب المنشأة التابعة للمعهد الوطني للهجرة قرب الحدود مع الولايات المتحدة.
وفي كانون الثاني/ يناير، أوقفت السلطات الأمريكية أكثر من 128 ألف شخص بتهمة محاولة الدخول بطريقة غير نظامية إلى البلاد من المكسيك.
وفي 27 حزيران/ يونيو 2022، عثر على 56 مهاجرا لقوا حتفهم بعدما تُركوا في مقطورة شاحنة وسط حرّ شديد في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.