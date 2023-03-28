أكثر من 37 قتيلا في حريق مركز للمهاجرين قرب الحدود المكسيكية الأمريكية

قالت ولاية تشيهواهوا في بيان، في وقت مبكر الثلاثاء، إن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مركز للهجرة في مدينة سيوداد خواريز الحدودية شمال المكسيك، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وقالت السلطات إن الحريق الذي شب في مكتب المعهد الوطني للهجرة وقع بعد أن التقطوا نحو 71 مهاجرا من شوارع المدينة.

ولم تعلن السلطات عن سبب الحريق أو جنسيات الضحايا.