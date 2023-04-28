24 هنديا على متن ناقلة نفط احتجزتها إيران في خليج عمان

أعلنت الشركة المشغلة لناقلة نفط كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة، واحتجزتها إيران في خليج عمان أن السفينة كانت تقل 24 هنديا هم أفراد الطاقم، وأضافت اليوم الجمعة أنها تعمل على تأمين الإفراج عنهم.

وأوضحت شركة "أدفانتدج تانكرز" لوكالة فرانس برس أن حالات مماثلة سابقة تُظهر ان الطاقم المحتجز "ليس في خطر"، بعد احتجاز الناقلة الخميس.

وقالت الشركة في بيان إن البحرية الإيرانية نقلت السفينة "أدفانتج سويت" التي ترفع علم جزر مارشال إلى ميناء لم يُكشف عن اسمه، بسبب "نزاع دولي".