روسيا: الغرب يحاول زعزعة الأوضاع في صربيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقًا على الوضع في صربيا، أن الغرب يحاول زعزعة الوضع في هذا البلد.

وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "ريا نوفستي": "إن محاولات الغرب الجماعية لزعزعة الوضع في البلاد باستخدام تقنيات "انقلابات الميدان (في إشارة إلى ما جرى في أوكرانيا عام 2014) باتت واضحة".

وأضافت أن "الالتزام الصارم بنص وروح دستور البلاد، واحترام اختيار الشعب الصربي، الذي صوت لصالح المصالح الوطنية لبلاده، هو رد الفعل الوحيد الممكن".

من جهته، وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أمس الأحد، احتجاجات المعارضة التي تزعم وجود تزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة، بأنها محاولة لحرمان صربيا من "الاستقلال والسيادة".