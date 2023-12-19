المعارضة تتظاهر تنديدًا بنتائج الانتخابات في صربيا

تظاهر آلاف الأشخاص، مساء اليوم الاثنين، في بلغراد؛ تنديدًا بنتائج الانتخابات، التي اتّسمت بـ"شراء أصوات"، وفق مراقبين، وذلك غداة إعلان المعسكر الرئاسي فوزه بالأغلبية المطلقة في البرلمان.

وفيما من المقرّر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في وقت متأخّر الاثنين، أفادت النتائج الأولية بأنّ "الحزب التقدمي الصربي" (يمين قومي) الذي يتزعّمه الرئيس الكسندر فوتشيتش فاز بـ127 مقعداً من أصل 250 مقعداً في البرلمان، كما حصل على غالبية الأصوات في بلغراد، أي 38% من الأصوات.

غير أنّ المعارضة تندّد بحصول عمليات تزوير في العاصمة، فقد تجمّع آلاف المتظاهرين، مساء الإثنين، أمام مقرّ اللجنة الانتخابية للمطالبة بإلغاء نتائج التصويت ورحيل فوتشيتش.