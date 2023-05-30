الحكومة الإيرانية تعلن استعدادها لتعزيز العلاقات مع مصر

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتعزيز العلاقات مع مصر، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن جهرمي قوله: "الحكومة مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ورئيس الجمهورية أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة".

وكان المرشد الإيراني علي الخامنئي رحَّب، الإثنين، خلال لقاء مع سلطان عمان، بالوساطة العمانية لعودة العلاقات بين طهران والقاهرة، قائلًا: "نرحب بهذا الموقف وليس لدينا مشكلة في هذا الصدد".

وأضاف: "شهدنا في الأيام القليلة الماضية زيارة سلطان عمان لطهران والتي جاءت تماشيًا مع استمرار سياسة الجوار، وتم التوقيع على وثائق تعاون في خمسة مجالات مختلفة وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة".