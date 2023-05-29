هل تنجح الوساطة العمانية في حل الملفات العالقة بين القاهرة وطهران؟

ويؤكد المومني في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن القاهرة ملتزمة في ما اصطلح عليه بمبدأ "الدبلوماسية التشاورية" مع دول الخليج العربي والأردن في القضايا الإستراتيجية، متوقعا أن يساهم الانفراج في العلاقات الإيرانية المصرية في إنتاج نظام إقليمي مستقر.

ويشير إلى أن سلطنة عمان مؤهلة للنجاح في هذه المهمة لما تتمتع به من علاقات تاريخية مع مصر وعلاقات متوازنة ومستقرة مع إيران.

وحول أبرز الملفات التي تقاطعت بها القاهرة مع طهران خلال السنوات الماضية، يقول خبير النزاعات، إن "القاهرة لديها حساسية كبيرة من تدخل القوى الإقليمية في المنطقة وخصوصا السياسات التوسعية لإيران، وتدخلاتها في العراق وسوريا واليمن على اعتبار أن مصر ترى نفسها دولة وازنة وفاعلة بالمنطقة، مبينا أن القاهرة تعتبر تلك السياسات تمس أمنها القومي بشكل مباشر".

ويبين المومني، أن "النفوذ الإيراني داخل قطاع غزة وتحديدا علاقات إيران بالفصائل الفلسطينية الإسلامية "حماس والجهاد" شكلت مصدر قلق وإزعاج للقاهرة على اعتبار أنها مسألة أمن قومي تتصدر أولويات السياسية المصرية الخارجية، وتؤثر على جهودها في تحقيق التهدئة في قطاع غزة المضطرب".

وتوقع المومني، أن "عودة العلاقات بين البلدين باتت مسألة وقت رغم التحفظات المصرية على الدور الإيراني في المنطقة".

في المقابل، يقول المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة في حديثه لـ "إرم نيوز"، إن اللجوء إلى الوساطة بين القاهرة وطهران يؤكد وجود حالة من انعدام الثقة بين البلدين رسختها مواقف طهران خلال العقود الماضية.

ويعزي السبايلة تلك الحالة إلى الموروث الأمني المتراكم لدى مصر؛ بسبب المحاولات الإيرانية المتكررة لتحويل أراضيها إلى مناطق نفوذ لتهريب السلاح وتجارة المخدرات ومحاولات اختراق المجتمع المصري طائفيا؛ لذلك لا بد من تعهدات وإجراءات إيرانية على أرض الواقع تؤكد التزام طهران بعدم التدخل بالشؤون الداخلية في حال إعادة العلاقات بين البلدين.

ويعتبر السبايلة، أن إيران هي التي تحتاج إلى إعادة العلاقات مع مصر وليس العكس في محاولة منها لتصفير مشاكلها مع دول المنطقة وتجاوز اضطراباتها الداخلية.

وظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة وطهران في أغلب الأحيان خلال العقود الماضية على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.

المفاوضات النووية

وفيما يتعلق باستئناف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، يقول المومني، إن حديث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أخبار سارة قريبا، قد تتعلق بحدوث تقدم في مسار المفاوضات النووية.

ويضيف أن سلطنة عمان التي قدمت نفسها كوسيط دولي محايد ونزيه وصانع سلام في عدة ملفات معقدة كان أبرزها ملف المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة تحاول بقوة الدفع باتجاه استئناف المفاوضات النووية.

ويشير المومني في هذا السياق، إلى الدور العماني في الوساطة بين طهران وواشنطن قبل إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي، العام 2015.