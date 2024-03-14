صحيفة: خوارزميات "تيك توك" تشكل تهديدا أكبر من مالك التطبيق على أمريكا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الخطر الكامن في تطبيق "تيك توك" لا يقتصر على مالكه فقط، إنما من يكتب التعليمات البرمجية والخوارزميات التي تجعل التطبيق فعالاً.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء، على أن "تيك توك" يشكل خطراً على الأمن القومي ويجب إجباره على بيع العمليات الأمريكية فيه إلى مالك غير صيني.

ووصفت الصحيفة الخوارزميات بـ"الوصفة السحرية" للتطبيق الموجود على هواتف 170 مليون أمريكي.

وأضافت أن الخوارزميات ليست ملكاً للتطبيق، إنما يتم تطويرها من قبل المهندسين الذين يعملون في الشركة الصينية الأم "بايت دانس"، التي تقوم بتجميع التعليمات البرمجية في سرية تامة في مختبرات البرمجيات الخاصة بها، في بكين، وسنغافورة، وماونتن فيو، كاليفورنيا.

وأصدرت الصين لوائح تتطلب مراجعة الحكومة لخوارزميات "بايت دانس" قبل ترخيصها للغرباء، والقليل يتوقع أن يتم إصدار تلك التراخيص.