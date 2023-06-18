نتنياهو: ماضون بخطة الإصلاح القضائي بطريقة مدروسة ومسؤولة

تعهَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، بالمضي قدمًا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، وذلك بعد عدة أيام على تعليق المعارضة مشاركتها في المفاوضات حول الخطة.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ بالإجراءات العملية".

وتواجه حزمة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات واسعة مستمرة للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي.

وكان نتنياهو أعلن تجميد تلك الإصلاحات في آذار/مارس قبل أن تبدأ الأحزاب محادثات حولها.

وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس تعليق مشاركتهما في تلك المحادثات، فيما اتهم نتنياهو زعماء المعارضة بالتورّط في "مسرحية محادثات وهمية" وذلك بعد تصريحات مشابهة لسلفه لبيد قال فيها إن رئيس الوزراء كان "يتظاهر بأنه يريد إجراء مفاوضات.