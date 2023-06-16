للمرة الثانية منذ 15عاما.. اتصالات لعقد لقاء بين نتنياهو وأردوغان

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، عن إجراء محادثات بين مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن ترتيب زيارة ينوي نتنياهو القيام بها إلى تركيا في الأسابيع المقبلة.

وإذا تمت الزيارة، فستكون هي المرة الثانية التي يزور فيها رئيس وزراء إسرائيلي تركيا منذ عام 2008، والاجتماع الوحيد بين أردوغان ونتنياهو في السنوات الـ15 الماضية، كان في عام 2016، بعد 8 سنوات من القطيعة، التي بلغت ذروتها خلال أزمة سفينة مرمرة.

وكان أردوغان قد صرح سابقا، أنه "بسبب نتنياهو لا توجد مصالحة بين الدولتين، وبالفعل حدثت المصالحة في عهد حكومة بينيت- لابيد"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وحسب الصحيفة، يبدو أن أردوغان يريد أيضا فتح صفحة جديدة مع نتنياهو، وهناك احتمال لعقد للقاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إنه "منذ آخر محادثة بينهما، تحدثوا عن رغبة مشتركة في اللقاء".