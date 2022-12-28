مجلس الأمن يندد بالحظر الذي تفرضه طالبان على النساء

وقال المجلس المؤلف من 15 عضوًا في بيان، تمت الموافقة عليه بالإجماع، إن حظر التحاق الفتيات بالجامعات والمدارس الثانوية في أفغانستان "يمثل تقويضًا متزايدًا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وجرى الإعلان عن حظر التحاق الفتيات بالجامعات عندما عقد مجلس الأمن اجتماعًا في نيويورك، الأسبوع الماضي، بشأن أفغانستان. وكان قد تم منع الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية منذ مارس/ آذار.

وقال المجلس إن الحظر المفروض على العاملات في المجال الإنساني، الذي أعلن، يوم السبت، "سيكون له تأثير كبير وفوري على العمليات الإنسانية في البلاد" بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة.

وأضاف المجلس، الذي عبّر أيضًا عن دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة السياسية في أفغانستان أن "هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني، وكذلك توقعات المجتمع الدولي".