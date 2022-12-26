طالبان: لن نتراجع عن قراراتنا بشأن النساء ومستعدون للعقوبات

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، تمسكها بقرار منع الطالبات الأفغانيات من إكمال التعليم في الجامعات، "حتى لو ألقيت عليها قنبلة ذرية".

وقال وزير التعليم العالي نديم محمد، في خطاب له: "لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن نتراجع، ومستعدون لعقوبات توقع علينا من جانب المجتمع الدولي".

يذكر أن حركة طالبان كانت قد قررت حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، حسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وعمت احتجاجات نسائية في عدة مدن أفغانية احتجاجا على قرار طالبان منعهن من الدراسة والعمل.