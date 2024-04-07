صحيفة عبرية: ضرر اغتيال زاهدي أكثر من نفعه

تسببت حالة الترقب التي تعيشها إسرائيل تحسبًا للرد الإيراني على اغتيال قائد "فيلق القدس" في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي، في قناعة لدى صحيفة "معاريف" بأن أضرار الاغتيال تتخطى الفائدة التي حققتها تل أبيب.

وعلَّلت ذلك بأن الإسرائيليين الذين يعيشون حاليًا في حالة من "عدم اليقين" بشأن طبيعة الرد الإيراني، لا يمكنهم العمل أو العيش في ظل حالة الترقب تلك.

تصريح مفزع

وفاقم تصريح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، اللواء أهارون حاليفا، من حالة عدم اليقين التي يعيشها الإسرائيليون؛ بعد أن قال أخيرًا أنه "غير متأكد من أن الأسوأ أصبح من خلفنا"، وذكر أيضًا: "نحن على مشارف أيام في غاية التعقيد".

وانتقدت الصحيفة التصريح الذي أطلقته حاليفا، بينما لا تكف إيران عن التهديد بالانتقام، ورأت أن التفسير الوحيد لتصريحه هو "أنه أراد أن يبدو وكأنه حذَّر من القادم، دون أن يدري أن من يضعونه حاليًا تحت العدسة المكبرة يدركون أنه اختار مصلحته الشخصية على مصلحة المواطنين".