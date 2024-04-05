إسرائيل تضع سيناريوهات للرد الإيراني على مقتل زاهدي

ووفق القناة، فإن السيناريو الثاني هو تنفيذ اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج، ولا سيما ضد السفارات والقنصليات الإسرائيلية، لكنها أشارت إلى أن المشكلة بالنسبة لإيران أنها "ستتورط مع الدول التي تستضيف تلك القنصليات حال قررت استهدافها".

وذهبت إلى أن السيناريو الثالث هو أن تقرر طهران شن هجوم مباشر على إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية، وأنه على الرغم من أن فرص حدوث ذلك منخفضة، فإن المؤسسة العسكرية تضع هذا السيناريو في الحسبان.

ولفتت إلى أنه في حال أطلقت إيران صواريخ باليستية من أراضيها سيحتم الأمر على إسرائيل الرد بشن هجمات داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي سيعني تصعيدًا خطيرًا وسريعًا يصل إلى الحرب الشاملة.

بدورها، وضعت صحيفة "معاريف" سيناريوهات للرد الإيراني، ونقلت عن الباحث في "معهد القدس للاستراتيجية والدفاع" عومير دوستري قوله إن التهديدات الإيرانية يمكنها أن تبقى دون ترجمة إلى واقع.

ولكنه حذر من أن هناك احتمالات للرد الإيراني، مقدرًا ألا يأتي الرد من لبنان، حيث لا تريد ميليشيا حزب الله حربًا واسعة النطاق في هذا التوقيت.

ورجَّح أن يأتي الانتقام الإيراني، حال حدوثه، عبر ميليشيات شيعية في دول مثل سوريا أو العراق أو اليمن، باستخدام صواريخ جوالة أو باليستية، أو أسراب من المسيرات الانتحارية.

وذكر اللواء احتياط يتسحاق بريك للصحيفة، أن إسرائيل أمام وضع في غاية الخطورة، وأن الرد الإيراني قد يطال أهدافًا استراتيجية إسرائيلية، منها السفارات في الخارج.