هل يمنح الدستور الأوكراني زيلينسكي الاستمرارية بعد انتهاء ولايته؟

قالت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية إن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي يفكر في إرسال طلب للمحكمة الدستورية للاستفسار عن شرعية استمراريته في منصبه بعد 20 مايو المقبل، وهو موعد انتهاء ولايته.

ويدور الجدل منذ أشهر في أوكرانيا حول إجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية مارس/آذار من العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الرئيس الأوكراني سيذهب إلى المحكمة الدستورية للحصول على توضيحات بشأن شرعية استمراره بعد انتهاء ولايته، وإمكانية إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية المفروضة على وقع الحرب مع روسيا.