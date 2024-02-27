هل يمنح الدستور الأوكراني زيلينسكي الاستمرارية بعد انتهاء ولايته؟
قالت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية إن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي يفكر في إرسال طلب للمحكمة الدستورية للاستفسار عن شرعية استمراريته في منصبه بعد 20 مايو المقبل، وهو موعد انتهاء ولايته.
ويدور الجدل منذ أشهر في أوكرانيا حول إجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية مارس/آذار من العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الرئيس الأوكراني سيذهب إلى المحكمة الدستورية للحصول على توضيحات بشأن شرعية استمراره بعد انتهاء ولايته، وإمكانية إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية المفروضة على وقع الحرب مع روسيا.
لكن مكتب زيلينسكي لم يتخذ قراره النهائي بالتوجه للمحكمة الدستورية، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الرئيس ليس واثقًا من الحصول على قرار استشاري سريع.
وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، المحتجز للاشتباه في تورطه بالخيانة، إن صلاحيات زيلينسكي تنتهي ليلة 21 مايو/ ولا يمكن تمديدها، وهو أمر أكده رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الظروف ليست ملائمة لإجراء الانتخابات.
وتتخوف الدوائر السياسية في كييف من أن تلجأ الدول الغربية إلى وقف التزاماتها تجاه أوكرانيا؛ بحجة عدم تنظيم الانتخابات، وفق الصحيفة.