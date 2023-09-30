التوتر في كوسوفو يعيد التذكير بالهوة الفاصلة بين الصرب والألبان

وفي راسكا، البلدة الواقعة في جنوب صربيا والحدودية مع كوسوفو، أشار مراسل وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، إلى عدم تسجيل أي تحرك للقوات المسلحة الصربية أو زيادة انتشارها.

ويوم أمس الجمعة، حذرت الولايات المتحدة من "انتشار صربي عسكري كبير على طول الحدود مع كوسوفو"، داعية "صربيا إلى سحب قواتها".

وبعد الاشتباكات، التي وقعت في شمال كوسوفو، حيث تتركز الأقلية الصربية، أعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص ضالعين في الهجوم، وصادرت كميات من الأسلحة قالت إنها تكفي لتسليح المئات.

وواصلت الشرطة يوم الجمعة الماضي دهم تلك المنطقة، ونفذ عناصر القوات الخاصة عمليات تفتيش لأملاك تعود إلى من يشتبه بكونه العقل المدبّر للعملية.