الأمم المتحدة تطالب موظفيها الأفغان بعدم ارتياد مكاتبهم

قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في بيان اليوم الثلاثاء إنها بدأت عملية مراجعة لعملياتها وطلبت من جميع موظفيها الأفغان عدم الذهاب إلى مكاتبهم حتى مايو/أيار على الأقل بعد قرار حكومة طالبان منع عمل النساء في البعثة.

وكانت الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إن حكومة طالبان، التي وصلت إلى السلطة في 2021، أبلغتها أنه غير مسموح للأفغانيات العمل لحساب المنظمة الدولية، ولم تعلق طالبان على القرار.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "من خلال هذا الحظر، تسعى سلطات طالبان الفعلية إلى إجبار الأمم المتحدة على اتخاذ خيار مروع بين البقاء وتقديم الدعم للشعب الأفغاني والالتزام بالأعراف والمبادئ التي من واجبنا التمسك بها".

وأضافت الأمم المتحدة أن تنفيذ الأمر سيجعل المنظمة العالمية تنتهك ميثاقها.