غوتيريش يدعو طالبان لإلغاء منع عمل الأفغانيات لدى الأمم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "طالبان إلى العودة فورا عن قرار" منع الأفغانيات من العمل مع المنظمة الدولية في أفغانستان، وفق ما أفاد المتحدث باسمه في بيان.

وأضاف ستيفان دوجاريك أن النساء "أساسيات" في العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة" و"تطبيق هذا القرار سيضر بالشعب الأفغاني، علما بأن ملايين منه يحتاجون إلى هذه المساعدة".

وأكد دوجاريك أن غوتيريش يجدد مطالبته بالتراجع عن "كل القيود بحق النساء والفتيات على صعيد العمل والتعليم وحرية الحركة".