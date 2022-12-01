وكالة: إصابة مسؤول إيراني إثر تعرضه لهجوم من مجهولين

ونقلت وكالة أنباء "شهر آرانيوز"عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن الحادث وقع بينما كان نائب وزير الصناعة والتجارة قرب منزله، وقام المهاجمون بضرب جسم صلب في رأسه ووجهه وأجزاء أخرى من جسده، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة وفقدان الوعي في نهاية المطاف".

وتابعت المصادر: "بعد هذه الحادثة تم نقل المسؤول الإيراني إلى المستشفى على الفور وبعد الجراحة تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة".

وكان محمد مهدي برادران من بين الأشخاص الذين شاركوا بنشاط في مكافحة الفساد وتهريب البضائع في القضايا المتعلقة بمختلف مجالات الصناعة والتعدين والتجارة.