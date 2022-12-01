وكالة: إصابة مسؤول إيراني إثر تعرضه لهجوم من مجهولين
قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء اليوم الخميس، إن نائب وزير الصناعة والتجارة محمد مهدي برادران، تعرض لهجوم من قبل مجهولين، مشيرة إلى إصابته بجروح ونقله إلى المستشفى.
تعرض نائب وزير الصناعة والتجارة الإيرانية محمد مهدي برادران، لهجوم من قبل مجهولين عندما كان على وشك الدخول إلى منزله في طهران
وكالة أنباء "شهر آرانيوز"
ونقلت وكالة أنباء "شهر آرانيوز"عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن الحادث وقع بينما كان نائب وزير الصناعة والتجارة قرب منزله، وقام المهاجمون بضرب جسم صلب في رأسه ووجهه وأجزاء أخرى من جسده، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة وفقدان الوعي في نهاية المطاف".
وتابعت المصادر: "بعد هذه الحادثة تم نقل المسؤول الإيراني إلى المستشفى على الفور وبعد الجراحة تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة".
وكان محمد مهدي برادران من بين الأشخاص الذين شاركوا بنشاط في مكافحة الفساد وتهريب البضائع في القضايا المتعلقة بمختلف مجالات الصناعة والتعدين والتجارة.