‪ سجين أمريكي يوجه رسالة إلى بايدن ويعلن الإضراب عن الطعام في طهران‬

وطلب نمازي من بايدن في رسالته إعادة جميع الرهائن الأمريكيين في إيران إلى الولايات المتحدة والتفكير في معاناتهم في السجون الإيرانية لمدة دقيقة واحدة فقط يوميًّا لمدة سبعة أيام.

وألقي القبض على سيامك نمازي وهو رجل أعمال ومواطن أمريكي من أصل إيراني، عام 2015 وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التعاون مع حكومة أجنبية.

وقال سيامك نمازي في رسالته إلى بايدن: "إن الحكومة الأمريكية وعدت بعد إبرام الاتفاق النووي في غضون أسابيع قليلة ستقوم بإطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن، ولكن الآن مرَّ أكثر من سبع سنوات منذ ذلك الوقت وتغير رئيسان في أمريكا، ولا زلت في سجن إيفين في طهران".