إحباط محاولة اغتيال نائبة الرئيس في كولومبيا

وكتبت ماركيز على تويتر: "تدمير عبوة تحتوي على أكثر من 7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة على الطريق المؤدي إلى مقر إقامة (عائلتي)" في قرية يولومبو في سواريز في مديرية كاوكا، جنوب غرب، التي كانت تنوي زيارتها.

وأضافت نائبة الرئيس التي استُهدفت في عام 2019 عندما كانت ناشطة بيئية بهجوم بقنابل يدوية وبالرصاص في الدائرة نفسها: "هذه محاولة جديدة لقتلي".