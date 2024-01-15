التحديات المتزايدة تربك حسابات الجيش الأمريكي

مساعدات مشروطة

وبحسب الصحيفة، فإنه "مع احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب، جعل المسؤولون الراديكاليون المنتخبون، المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل مشروطة باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن سياسة الهجرة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى تجميد الإنفاق الدفاعي".

وبينما تم اعتماد ميزانية عسكرية ضخمة، تحولت الأولويات نحو الحفاظ على القوات الموجودة ومواجهة الصين؛ ما أثر على قدرة واشنطن في إدارة صراعات متعددة.

تحديات بحرية

وتواجه البحرية، التي تمثل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، مطالب متزايدة، حيث يتم حشد أكثر من 15 ألف بحار أمريكي في البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي لحماية إسرائيل من حركات "محور المقاومة".

وتؤدي هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر إلى زيادة الضغط على الموارد البحرية؛ ما أدى إلى إنشاء تحالف مناهض للحوثيين.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الموقف إلى أجل غير مسمى يظل مصدر قلق، لا سيما في ضوء التحديات التي تفرضها البحرية الصينية.