الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون للتمويل المؤقت

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أن زعماء الكونغرس الأمريكي اتفقوا على مشروع قانون للإنفاق المؤقت على شريحتين بهدف مواصلة تمويل الحكومة الاتحادية حتى مارس/ آذار وتجنب إغلاق جزئي للحكومة يبدأ أواخر الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة بوليتيكو وشبكة (سي.إن.إن) وموقع بانشبول أن زعماء الكونغرس اتفقوا على ما يسمى "القرار المستمر" والذي من شأنه أن يمدد تمويل الحكومة لموعدين نهائيين حتى الأول من مارس/ آذار والثامن من الشهر ذاته.

وقالت وسائل الإعلام إن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف في وقت لاحق لكشف النقاب عن الخطة.