السفارة الروسية بألمانيا تنفي أي علاقة بمجموعات "إرهابية" خططت لمهاجمة البرلمان

وقالت السفارة في بيان نقلته وكالات أنباء روسية: "تلفت السفارة الروسية في ألمانيا الانتباه إلى حقيقة أن المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا لا تقيم اتصالات مع ممثلي جماعات إرهابية أو كيانات غير شرعية أخرى".

ونفذت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء، عمليات دهم في أنحاء البلاد، واعتقلت 25 شخصًا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه في قيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، بحسب ما أعلن مدعون فدراليون.

وقال المدعون في بيان، إن أفرادًا ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر) يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة".