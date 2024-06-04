مصرف روسي: مراكز اتصال أوكرانية تحتال على مواطنينا

كشف مصرف روسي، عن محاولات احتيال يتعرّض لها الكثير من المواطنين الروس قادمة من أوكرانيا، مبينًا أن نحو 350-400 مركز اتصال تمارس من أوكرانيا الاحتيال على مواطني بلاده.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مصرف سبيربنك الروسي ستانيسلاف كوزنتسوف، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" إلى أن مستوى التجهيز التقني لهؤلاء المحتالين قد ارتفع بشكل ملحوظ.

وأضاف في حديث منفصل نقلته وكالة "تاس": "تواصل مراكز الاتصال العمل من أوكرانيا للاحتيال على المواطنين الروس بواسطة الهاتف. وتعمل هذه المراكز بشكل رئيسي من مدينة دنيبر، أو كما كانت تسمى في السابق دنيبروبيتروفسك. تدل المعطيات المتوفرة لدينا على أن عدد مراكز الاتصال هذه، انخفض بحوالي 2.5 مرة. يوجد الآن في أوكرانيا نحو 350-400 مركز اتصال احتيالي تعمل ضد الروس".