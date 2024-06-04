مصرف روسي: مراكز اتصال أوكرانية تحتال على مواطنينا
كشف مصرف روسي، عن محاولات احتيال يتعرّض لها الكثير من المواطنين الروس قادمة من أوكرانيا، مبينًا أن نحو 350-400 مركز اتصال تمارس من أوكرانيا الاحتيال على مواطني بلاده.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مصرف سبيربنك الروسي ستانيسلاف كوزنتسوف، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" إلى أن مستوى التجهيز التقني لهؤلاء المحتالين قد ارتفع بشكل ملحوظ.
وأضاف في حديث منفصل نقلته وكالة "تاس": "تواصل مراكز الاتصال العمل من أوكرانيا للاحتيال على المواطنين الروس بواسطة الهاتف. وتعمل هذه المراكز بشكل رئيسي من مدينة دنيبر، أو كما كانت تسمى في السابق دنيبروبيتروفسك. تدل المعطيات المتوفرة لدينا على أن عدد مراكز الاتصال هذه، انخفض بحوالي 2.5 مرة. يوجد الآن في أوكرانيا نحو 350-400 مركز اتصال احتيالي تعمل ضد الروس".
وتابع: "كان هناك في السابق نحو ألف مركز؛ ولكن في الوقت نفسه، ارتفع كثيرًا مستوى معداتهم التقنية، وفعالية السيناريوهات المستخدمة للعمل مع الناس، وحجم الاختراق، وزادت كميات سحب الأموال بشكل كبير".
وشدد كوزنتسوف على أن المحتالين يجرون حوالي 20 مليون اتصال هاتفي يوميًا، وقد يقع في شباك خداعهم نحو 200 ألف مواطن كل يوم.
وأشار كوزنتسوف إلى أنه بحسب تقديرات سبيربنك، في عام 2023، سرق المحتالون أكثر من 250 مليار روبل من الروس.