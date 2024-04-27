انتشار عمليات الاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي يثير القلق

إلا أن القلق الأكبر عالميًا يتمثل بصعوبة اكتشاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بسبب التطور السريع الذي شهده الذكاء الاصطناعي، وسط تخوف العديد من المستخدمين من أن يتم استنساخ أصواتهم واستخدامها لمحاولة خداع شخص يعرفونه لتقديم معلومات شخصية أو أموال.

ففي العديد من بلدان العالم على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن حالات تقشعر لها الأبدان، مثل تزييف عمليات اختطاف، بحيث يتلقى الأهل مكالمة يسمعون فيها توسل وبكاء أولادهم، ليتبين في وقت لاحق أنه لم تتم عملية الاختطاف مطلقًا، بل كان المحتالون يستخدمون الاستنساخ الصوتي لابتزاز الأشخاص ومحاولتهم جني الأموال منهم.

وليست هذه الأنواع من الحوادث سوى واحدة من السيناريوهات العديدة التي تم الإبلاغ عنها حول العالم بشأن العديد من عمليات الاحتيال التي ارتكزت في الأغلب على تقنية التزييف العميق للصوت، وهو مصطلح آخر في عالم التكنولوجيا ظهر مع تطور مولدات الصور والصوت التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع منسوب القلق