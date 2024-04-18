مصدر عسكري: مفاعل ديمونا الإسرائيلي لم يكن ضمن أهداف إيران

نفى مصدر عسكري إيراني، مساء الخميس، ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض أحد مباني المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونا، لأضرار، جراء العملية العسكرية الإيرانية.

وقال المصدر في حديثه لوكالة "دفاع برس" التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، إن "ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية حول الأضرار التي لحقت بمحطة ديمونا النووية كاذب ومفبرك".

وقال المصدر إن "محطة ديمونا للطاقة النووية لم تكن من بين أهداف العملية العقابية الأخيرة، رغم أن الجميع، خاصة رؤساء النظام الإسرائيلي، يدركون تمامًا أنه لا توجد نقطة في الأراضي المحتلة ليست في مرمانا".

وكانت صحيفة معاريف العبرية أفادت، نقلاً عن باحثين عسكريين، قولهم إن "الدفاعات الجوية صدَّت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99% كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي".