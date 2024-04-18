لوفيغارو: إيران تؤكد عدم رغبتها في التصعيد مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان في بيان صدر أخيرا، التزام بلاده بتجنب تصعيد التوترات مع إسرائيل في الشرق الأوسط.

وفي حديثه قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، أرجع أمير عبد اللهيان التوترات المتزايدة في المنطقة إلى "سلوك النظام الصهيوني".

وبحسب صحيفة لوفيغارو، نقلا عن وزير الخارجية الإيراني الذي أكد أن إيران أرسلت رسائل متعددة إلى الولايات المتحدة، للتأكد من أنها لا تسعى إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، قائلا: "ما يمكن أن يزيد التوترات في المنطقة هو سلوك النظام الصهيوني".

وتم نقل هذة التأكيدات قبل الأحداث الأخيرة وبعدها، في المقام الأول من خلال السفارة السويسرية في طهران، التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين البلدين.

وأوضح أميرعبد اللهيان أن قرار إيران بالرد على تصرفات النظام الإسرائيلي، ولا سيما الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل، كان نهائيا، مؤكدا "لا نسعى إلى توسيع التوترات في المنطقة" .