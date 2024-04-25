الشرطة الأرمينية تعتقل عشرات المحتجين على اتفاق سلام مع أذربيجان

أفاد موقع إلكتروني إخباري، بأن الشرطة الأرمينية ألقت القبض على عشرات الأشخاص الذين شاركوا باحتجاج مناهض للحكومة في العاصمة يريفان، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، احتجاجًا على اتفاق سلام مع أذربيجان.

وأشارت تقديرات لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء استنادًا للشرطة إلى أن عدد المعتقلين 96 شخصًا.

ووفقًا للشرطة، فقد عطّل المتظاهرون حركة المرور في وسط المدينة، ورفضوا الانصياع لأوامرها. وذكر موقع نيوز دوت إيه.إم، أن الشرطة فرقت المظاهرة بالقوة.

ويواجه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان انتقادات في الداخل بعد قبوله بالتنازل عن بضع مناطق حدودية لأذربيجان، وهي خصمٌ لبلده منذ فترة طويلة، في إطار اتفاق سلام.

وعادة ما كان يُنظر إلى أرمينيا على أنها أقرب شريك لروسيا في جنوب القوقاز، إلا أن العلاقات الثنائية تدهورت بشكلٍ حادٍّ في الأشهر القليلة الماضية في ظل سعي يريفان لتعزيز علاقاتها مع الغرب، واتهامها موسكو بعدم الدفاع عنها في مواجهة أذربيجان، وفقًا لرويترز.

كما تسعى أرمينيا للنأي بنفسها عن الحرب الروسية الأوكرانية.