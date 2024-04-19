أرمينيا تعيد 4 قرى لأذربيجان عبر المفاوضات

قال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاده، إنه بعد الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المعنية بترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وافقت يريفان على إعادة 4 قرى كانت تسيطر عليها أرمينيا سابقا إلى أذربيجان.

وكتب حاجي زاده في تغريدة على موقع "إكس": "حدث تاريخي طال انتظاره في أعقاب الاجتماع الثامن للجان الحكومية بشأن ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، وافقت يريفان على عودة 4 قرى أذربيجانية كانت تحت الاحتلال منذ أوائل التسعينيات".

وانطلقت أعمال اللجنة الحكومية ممثلة من الجانب الأذربيجاني برئاسة نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفايف والطرف الأرميني برئاسة نائب رئيس الوزراء مغير غريغوريان.

وسيتم الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود بتوقيع بروتوكول بحلول 15 مايو/ أيار المقبل.