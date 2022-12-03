السويد ترحل عضوا في حزب العمال الكردستاني إلى تركيا

رحّلت السويد عضوا مُدانا في حزب العمال الكردستاني المحظور إلى تركيا في وقت تضغط أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.

وكان محمود تات، الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات وعشرة أشهر في تركيا لانتمائه للحزب المحظور، قد فر إلى السويد في 2015 لكن رُفض طلبه للجوء.

ووصل تات إلى إسطنبول مساء الجمعة بعد أن اعتقلته الشرطة السويدية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

واقتادته الشرطة التركية فور وصوله إلى مطار إسطنبول وأحالته إلى القضاء السبت، على ما ذكرت شبكة "إن تي في" الخاصة.