وزير: السويد وفنلندا وتركيا تحرز تقدمًا في عضوية "الناتو"

وزير: السويد وفنلندا وتركيا تحرز تقدمًا في عضوية "الناتو"

رويترز
رويترز

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الأربعاء، إن السويد وفنلندا أحرزتا تقدمًا جيدًا نحو إبرام اتفاق مع تركيا بشأن انضمام الدولتين لحلف شمال الأطلسي.

وزير: السويد وفنلندا وتركيا تحرز تقدمًا في عضوية "الناتو"
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وقال بيلستروم للصحفيين لدى وصوله لليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "عقدنا اجتماعًا جيدًا أمس بين السويد وفنلندا وتركيا، وشعرت بعد هذا الاجتماع أن هناك تقدمًا. نحن نتحرك للأمام".

وسبق أن صادقت 28 دولة منضوية في حلف شمال الأطلسي على انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل الدفاعي.

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