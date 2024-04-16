الأمير هاري يعتذر أمام المحكمة لانتهاكه "السرية"

أُجبر الأمير هاري على الاعتذار بعد انتهاك قواعد السرية في دعواه المقامة أمام المحكمة العليا في بريطانيا؛ بسبب مشاركة معلومات خاصة، مع وزير المحاربين القدامى جوني ميرسير.

ووفقًا لصحيفة "التلغراف" التي أوردت الخبر، فإن وثائق المحكمة تكشف أن دوق ساسكس أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى ميرسير، معلومات سرية تتعلق بمطالبته الأمنية ضد وزارة الداخلية.

ولطالما كان للدوق علاقة وثيقة مع ميرسير، حيث خدم كلاهما في أفغانستان.

وكشف القاضي عن طيش الدوق، قائلًا "في نوفمبر 2023، انتهك المدعي (الأمير هاري) شروط أمر حلقة السرية عن طريق إرسال معلومات معينة عبر البريد الإلكتروني إلى شريك في شركة شيلينغز، الذي لم يكن ضمن حلقة السرية، وإلى جوني ميرسير".

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن مثل هذه الانتهاكات، التي قال القاضي إن الدوق اعتذر عنها، تسببت في تكبدها تكاليف غير ضرورية.

وقال القاضي إنه لا يرغب بالتقليل من "خطورة" الانتهاك، لكنه خلص إلى أنه ليس له أي تأثير على التحديد العام للتكاليف التي قالت "الداخلية" إنها تكبدتها.

بدأ الأمير البريطاني دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، تتعلق بإعادة توفير الترتيبات الأمنية له ولعائلته عندما يكونون في المملكة المتحدة، بعدما خسر في عام 2020 الحصول على الحماية من الشرطة البريطانية، عند تخليه عن مهامه الملكية.

وعد هاري أنه "ورث خطرًا أمنيًّا منذ ولادته وعلى مدى الحياة"، بسبب عائلته وشهرته.

وفي فبراير الماضي، خسر الأمير هاري، الطعن القانوني الذي قدمه ضد قرار الحكومة البريطانية رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.