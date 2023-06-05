"غياب غير عادي" للأمير هاري عن جلسة محكمة في لندن

والأمير هاري واحد من أكثر من 100 شخصية بارزة أخرى رفعت دعوى قضائية ضد ميرور غروب نيوزبيبرز (إم.جي.إن)، وهي المؤسسة التي تصدر صحف ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول، لاتهامها باختراق هواتفهم وارتكاب سلوكيات أخرى غير قانونية بين عامي 1991 و2011.

وبدأت المحاكمة الشهر الماضي، ويحاول خلالها محامون يمثلون الأمير هاري وثلاثة آخرون من المدعين إثبات أن جمع معلومات بطريقة غير قانونية تم بمعرفة وموافقة كبار المحررين والمديرين التنفيذيين.

وما قاله الأمير هاري بشأن اتهامات المؤسسة الصحفية في محور مجريات المحكمة هذا الأسبوع، وكان من المتوقع حضوره، اليوم الإثنين.

وقال ديفيد شيربورن محامي هاري للقاضي تيموثي فانكورت، إن الأمير لن يحضر جلسة اليوم وأوضح أن هاري بدأ رحلة جوية من مقر إقامته في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مساء أمس الأحد، بعد أن حضر عيد ميلاد ابنته ليلبيت الثاني، لكنه ليس متاحا للإدلاء بشهادته اليوم الإثنين.